Olay, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerginliğin hızla tırmanmasıyla taraflar yanlarındaki silahlara sarıldı.

Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan mermiler Mustafa D. ve İsmet Y.’ye isabet etti. Grubun diğer üyeleri arasında yaşanan arbedede ise Murat S. darp edilerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri boş kovanlar ve deliller üzerinde çalışma yaptı. Silahı ateşleyen şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için jandarma tarafından başlatılan tahkikat titizlikle sürdürülüyor.