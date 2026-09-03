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Kaynak: İHA

Kaza, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuz B. yönetimindeki 02 AEU 117 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 02 ADU 682 plakalı hafif ticari araç caddede çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Oğuz B. yaralandı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Oğuz B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.