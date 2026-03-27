Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Evin yakınında bulunan dere yatağında jandarma, UMKE, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışması çok sayıda ekibin desteği ile yürütülüyor. Arama faaliyeti dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.