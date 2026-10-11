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Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman'da 28 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki E.Y. 'den sevindiren haber geldi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Şanlıurfa'da bulundu.

12 GÜNDÜR ARANIYORDU

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan E.Y. 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda E.Y.'nin Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edildi. Genç kız, kaybolmasının üzerinden 12 gün geçtikten sonra polis ekiplerince bulundu.

AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.Y. kayıp olduğu süre boyunca Şanlıurfa'daki parklarda uyuduğu ve genç kızın bulunduğunda ailesiyle görüşmek istemediği öğrenildi.

Gerekli araştırma ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki bir çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.