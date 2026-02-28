Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için okul kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimler neticesinde kantinlerde satılan gıda ürünlerinin hijyen şartları, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öte yandan kantin çalışanlarının hijyen kurallarına uyup uymadığı da incelendi.

Yetkililer, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, kantin işletmecilerine gerekli uyarılar yapıldı.