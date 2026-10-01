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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M., M.A. ve N.T.G. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sorgulaması tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu N.T.G., mahkemece serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.