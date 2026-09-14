Adıyaman’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince IŞİD’e yönelik çalışma başlatıldı.

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Ekipler, IŞİD adına faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4’ü yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.