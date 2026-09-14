Adıyaman’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince IŞİD’e yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, IŞİD adına faaliyet yürüttükleri ve farklı tarihlerde münferit olarak örgüte katılım sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4’ü yakalandı.
ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.