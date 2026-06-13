Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehit Taha Uluçay İlkokulu yakınlarında Ömer K., idaresindeki 02 AGB 251 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet E., idaresindeki 02 ABN 002 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehit Taha Uluçay İlkokulu yakınlarında Ömer K., idaresindeki 02 AGB 251 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet E., idaresindeki 02 ABN 002 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adıyaman’da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Şehit Taha Uluçay İlkokulu yakınlarında Ömer K., idaresindeki 02 AGB 251 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet E., idaresindeki 02 ABN 002 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler
Çok Okunanlar