Besni ilçesine bağlı Suvarlı Köyü yakınlarında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine taraflar arasında bıçakların kullanıldığı kavga yaşandı.

Çıkan kavgada Ali S., Emre S., Barış S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi ile Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.