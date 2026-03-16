Ekonomik zorlukların gölgesinde bayrama hazırlanan vatandaşlar için harekete geçen Adıyaman Belediyesi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla sosyal yardım sistemine kayıtlı 3 bin 886 ailenin kartlarına ödemelerini yaptı.

Toplam 3 milyon 886 bin TL tutarındaki bakiye tanımlamasıyla, ailelerin bayram alışverişlerini kendi tercihleri doğrultusunda yapmaları sağlandı.

“Halk Kart” projesiyle vatandaşlara sunulan toplam nakdi destek tutarı 22 milyon 144 bin TL’ye geldi.

Ramazan ayı başından bu yana titizlikle sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 20 bin aileye temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri verildi. Ramazan Bayramı sonuna kadar toplam 25 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.