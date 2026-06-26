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Olay, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanındaki yeşil alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastane çevresinde yürüyen vatandaşlar, çimlerin arasında hareket eden devasa bir yılanı fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar, ani bir korku ve panik yaşayarak durumu vakit kaybetmeden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, hastane yakınındaki yılanı yakalamak için özel aparatlarla çalışma başlattı. Çevredeki meraklı vatandaşları güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştıran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından yılanı zarar vermeden, kontrollü bir şekilde yakalayarak özel bir torbaya koydu.

Hastanede bulunan hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına rahat bir nefes aldıran operasyonun ardından yılan, itfaiye aracıyla şehir merkezinin dışına taşındı. İtfaiye ekipleri, doğal yaşamın korunması amacıyla yılanı yerleşim alanlarından tamamen uzak, kırsal bir bölgede yeniden doğaya güvenli bir şekilde serbest bıraktı.