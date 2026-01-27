Atatürk Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de görülenlere benzer ‘T’ biçimli taşlar gün yüzüne çıktı. Yapıların Milattan Önce 9 binli yıllara, yani yaklaşık 11 bin yıl öncesine tarihlendiği bildirildi.

Adıyaman’daki Atatürk Barajı’nda suların çekilmesiyle, bilim çevrelerinde heyecan yaratan arkeolojik bir alan belirlendi. Ortaya çıkarılan ‘T’ formlu heykellerin yaklaşık 150 metre uzağında, baraj gölü içinde, aynı döneme ait olduğu değerlendirilen taş duvar kalıntıları saptandı.

Bir balıkçının durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri Atatürk Barajı’nın Samsat ilçesi kıyısında inceleme yaptı. Çalışmalarda, 11 bin yıl öncesine uzanan bir yapı topluluğu belirlendi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer’in bilimsel danışmanlığında yürütülen kurtarma kazılarında, iki adet ‘T’ biçimli taş çıkarılarak Perre Antik Kenti’nde sergilenmeye başlandı. Alan, kurul kararıyla SİT statüsüne alınırken, bölgede kapsamlı yüzey araştırmaları yapılması planlanıyor.

Adıyaman’da 1965 yılında da Göbeklitepe örneklerine benzeyen ve ‘Kilisik heykeli’ olarak adlandırılan bir taş eser köylüler tarafından bulunarak Adıyaman Müzesi’ne teslim edilmişti.

Alanda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sabahattin Ezer, bölgenin kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek, buranın Göbeklitepe ile aynı dönem ve kültürel çerçeveye ait izler sunduğunu ifade etti. Şu an ortaya çıkarılan iki küçük yapının ön bilgi sağladığını aktaran Ezer, daha geniş ölçekli araştırmalarla alanın potansiyelinin netleşeceğini dile getirdi. Çukur tabanlı, levha taşlarla çevrili mimari unsurlar ve bu taşlar arasına yerleştirilen küçük ‘T’ biçimli dikilitaşların, Urfa’daki Taştepeler kültürüyle birebir örtüştüğünü vurguladı. Baraj suları altında kalan ve yaklaşık 150 metre mesafede tespit edilen taş duvarların da erken döneme işaret ettiğini kaydeden Ezer, çanak çömlek bulgusuna rastlanmamasının çanak çömleksiz Neolitik Çağ’a, yani M.Ö. 9 binler civarına tarihlendirmeyi güçlendirdiğini söyledi. Gelecek dönemde yapılacak arkeolojik yüzey araştırmaları ve jeofizik çalışmalarla ana yerleşimin tespit edilebileceğini belirtti.

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise balıkçıdan gelen ihbar sonrası bölgede çalışma başlattıklarını aktararak, yüzeyde doğrudan bir ‘T’ formuna rastladıklarını söyledi. Göbeklitepe’deki örneklerle benzerlik gösteren bu yapının, baraj sularının yükselip alçalmasına bağlı olarak üzerindeki toprak tabakanın çekilmesiyle ortaya çıktığını belirten Çelik, amaçlarının su seviyesi yeniden yükselmeden mevcut kalıntıları koruma altına almak olduğunu ifade etti.