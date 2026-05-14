İhbarın ardından bölgeye çok sayıda Terörle Mücadele (TEM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekibi sevk edildi. 139. Sokak içerisinde güvenlik önlemi alan polisler, kısa sürede şüpheli şahsın bulunduğu noktaya ulaştı. Yapılan kimlik tespitinde kadının isminin A.İ. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemeler ve A.İ. ile kurulan diyalog neticesinde, olayın arkasındaki dram ortaya çıktı. Genç kadının psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilirken, yapılan detaylı kontrollerde herhangi bir suç unsuruna veya olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Güvenlik güçleri, kendi sağlığı ve güvenliği için A.İ.’yi kontrol amaçlı polis merkezine götürdü. Burada gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kadının ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyet birimleri, mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayla ilgili resmi tahkikatın devam ettiğini bildirdi.