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Kaynak: İHA

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde Zom Baba Camii yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi ekiplerinin bölgede yürüttüğü altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.



Patlamanın yaşanmasıyla birlikte çalışma alanında bulunan işçiler büyük panik yaşadı. İşçilerin bir anda olay yerinden uzaklaşarak kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Korku dolu anların yaşandığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlamanın ardından bölgeye doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak patlayan boruda onarım çalışması gerçekleştirdi.