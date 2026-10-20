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Kaynak: AA

Adıyaman’da bisiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi 1418. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan Y.’nin kullandığı bisiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.