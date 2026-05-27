Adıyaman’da Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. Olayda 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Güzelsu köyü yakınlarında trafikten kaynaklanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada M.B. (39) silahla yaralanırken, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) ise sopa darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.