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Kaynak: İHA

Kahta Belediyesince Mülk köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, bağlardan toplanan üzümler geleneksel yöntemlerle işlenerek pekmez, pestil ve üzüm sucuğu gibi yöresel ürünlere dönüştürüldü.

Eğitimci Şef Mehmet Sinan Yılmaz ile Adıyaman Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özden Özdemir, bağ bozumu geleneği ve yöresel ürünlerin hazırlanması hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçede 16 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Hallaç, şöyle devam etti:

"Burada sadece bir festival için toplanmadık, birlikte emeğimize, geçmişimize ve bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak için bir araya geldik. Kerge, yöremizde bağ bozumu veya hasat zamanına verilen bir zaman dilimidir. Fakat burada sadece üzümün dalından toplanması değil, bütün ürünlerin hasat edilmesi ve kışa hazırlanması demektir."

Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal da kergenin ilçenin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Festival, yöresel ürünlerin ikram edilmesi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Festivale, Vali Yardımcısı Bilal Göksun, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.