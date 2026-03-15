Adıyaman’da arazi meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga can aldı. Silahların da kullanıldığı olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Olay, Kömür beldesine bağlı Derinsu köyü Oruçlu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Fehmi D., Abdullah D., Yusuf Demirkol (24) ve Necmettin D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Silahla vurulduğu öğrenilen Yusuf Demirkol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yaralılardan Fehmi D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.