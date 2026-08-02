Adıyaman merkeze bağlı Mestan Köyü mevkisinde taraflar arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, tarafların birbirini darbetmesiyle kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan arbedede darp sonucu yaralanan 7 kişiye, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan 6 şüphelinin, emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.
Meydana gelen olayla ilgili adli soruşturma sürdürülüyor.