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Kaynak: İHA

Adıyaman'da ana su hattında meydana gelen patlama, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda ulaşımı olumsuz etkiledi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan arızanın ardından yola yayılan su nedeniyle kavşakta hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Belediyesi’ne ait ana su hattında meydana gelen patlamanın ardından tonlarca su çevreye yayıldı. Oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle kavşakta ulaşımda aksama yaşandı.

Ana hattaki arızanın etkisiyle altyapının zarar gördüğü bölgede asfaltın bazı bölümlerinde de bozulmalar meydana geldi. Yolun bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri gönderildi. Ekipler, sürücülerin zarar gören alandan geçişini önlemek amacıyla güvenlik tedbiri aldı.

Kavşaktaki trafik tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sürdürüldü. Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle sürücüler farklı yönlere yönlendirilerek ulaşımın devam etmesi sağlanmaya çalışıldı.

Patlayan ana su hattının onarılması ve yolda meydana gelen hasarın giderilmesi için belediye ekiplerinin çalışma başlatmasının beklendiği belirtildi.