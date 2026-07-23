Adıyaman'da sabah saatlerinde meydana gelen ana şebeke su borusu patlağı, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Belediyeye ait ana su hattının patlaması sonucu Atatürk Bulvarı'na tonlarca su akarken, yol kısa sürede suyla kaplandı.
TONLARCA SU YOLA AKTI
Edinilen bilgilere göre olay, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde belediyeye ait ana şebeke su borusunun patlaması sonucu caddeye büyük miktarda su yayıldı.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yolda oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle sürücüler kavşaktan geçmekte güçlük çekti. Göle dönen yolda araçlar kontrollü şekilde ilerlerken, bölgede trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşandı.
Patlamanın ardından ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.