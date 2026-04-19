Adıyaman’ın Gerger ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi paniğe neden oldu. Aynı evde bulunan 6 kişi, marketten aldıkları yiyeceği tükettikten sonra fenalaşarak hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgilere göre yaşları 17 ile 23 arasında değişen A.D., E.P., B.K., S.M., S.M. ve S.K. isimli gençler, rahatsızlanmaları üzerine Gerger İlçe Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada ilk müdahaleleri yapılan gençler, daha sonra ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kahta Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Durumu değerlendirilen hastalar, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.