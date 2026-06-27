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Kaynak: İHA

Adıyaman'da merkez Mara Mahallesi'nde yer alan 6 katlı bir binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark ederek müdahale etmeye çalışan 2 kişi, yoğun dumandan etkilendi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin yoğun çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve dumandan etkilendikleri belirlenen 2 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangının kesin çıkış sebebinin tespit edilebilmesi amacıyla tahkikat başlatıldı.