Besni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldi. Dikilitaş köyü yakınlarında sürücüsü henüz tespit edilemeyen 36 AL 959 plakalı traktör ile 4 çiftçi, sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçmek istedi.

4 ÇİFTÇİ KURTARILDI

Karşıya geçiş yapmak istedikleri esnada sel sularına kapılan traktördeki M.U, H.U, Y.T. ve H.A.U., araçtan atlayıp, kendi imkanlarıyla yüzerek bir mağaraya sığındılar. 4 çiftçinin yardım talebi sonrasında bölgeye UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından 4 kişi kurtarılarak, güvenli bölgeye götürüldü. Çiftçiler, sağlık ekibi tarafından ayakta muayene edildi. 4 çiftçinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.