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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 21.43’te merkez üssü Adıyaman’ın Sincik ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

3 DAKİKA ÖNCE YİNE SALLANDI

AFAD verilerine göre, saat 21.40'ta da merkez üssü Sincik olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Malatya’nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.