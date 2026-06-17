Kaynak: İHA

Programda üreticilere seslenen Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentin Türkiye'nin en stratejik tarım merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. 2026 üretim sezonunda sonbahar ve ilkbahar yağışlarının tam zamanında ve ihtiyaç duyulan yeterli düzeyde gerçekleştiğini belirten Akkan, bu durumun ürün gelişimine doğrudan doping etkisi yaptığını ifade etti.

Akkan, sahadan alınan ilk somut gözlemler ve müdürlük mühendislerinin yaptığı teknik değerlendirmeler doğrultusunda, bu yıl buğday ve arpa verimlerinin geçen yıla kıyasla çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

"HASAT ÇOK GÜZEL GEÇİYOR, YAĞIŞLAR İLAÇ GİBİ GELDİ"

Hasat programında söz alan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan da çiftçilerin sahadaki memnuniyetini aktardı. 2026 yılı içerisinde iklim şartlarının hububatın tam istediği gibi seyrettiğini belirten Özkan, "Bu yıl yaşanan zamanındaki yağışlardan dolayı hasadımız oldukça güzel geçiyor. Bereketli bir sezonun içindeyiz. Hasadın tüm çiftçilerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek üreticilere bol kazançlar diledi.

İL MÜDÜRÜ AKKAN'DAN ÇİFTÇİLERE HAYATİ UYARI: "ANIZ YAKARAK GELECEĞİNİZİ YOK ETMEYİN!"

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın finansal ve lojistik destekleriyle üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen İl Müdürü Abdulkadir Akkan, her hasat dönemi Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen anız yakma uygulamasına karşı ise çok sert uyarılarda bulundu. Anız yakmanın bir üretim faaliyeti değil, toprağı katletmek olduğunu belirten Akkan, şu hayati çağrıyı yaptı:

"Anız yakmak, toprağın verimliliğini sağlayan hayati organik maddeler ile faydalı mikroorganizmaları tamamen yok etmektedir. Bu ilkel uygulama toprak yapısının kalıcı olarak bozulmasına yol açtığı gibi, erozyon riskini de çok ciddi oranda artırmaktadır. Çiftçilerimizden ricamız, hasat sonrasında bitki artıklarını yakmak yerine toprağa karıştırmalarıdır. Bu yöntem, toprağın organik madde miktarını artırarak sürdürülebilir üretime büyük katkı sunacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli, kazançlı ve yangınsız bir sezon diliyorum."

TOPRAĞIN GİZLİ KAHRAMANLARI KÜL OLUYOR

Uzmanlar, tarlalarda yakılan anızların sadece kuru sapları değil; toprağın havalanmasını ve bitkilerin beslenmesini sağlayan milyarlarca mikroskobik canlıyı, solucanları ve faydalı bakterileri de yok ettiğini belirtiyor. Hasat artıklarının traktörlerle toprağa gömülmesi ise doğal bir gübreleme etkisi yaratarak bir sonraki yılın verimini doğrudan artırıyor.