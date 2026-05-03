Olay, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saatlerinde madde kullandığı iddia edilen bir şahıs, bilincini kaybetmiş halde caddeye çıktı. Seyir halindeki araçların arasından bir sağa bir sola yalpalayarak yürümeye çalışan şahıs, hem kendi canını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı.

GECENİN KARANLIĞINDA GÖZDEN KAYBOLDU

Ayakta durmakta zorlanan ve çevreye anlamsız hareketler sergileyen şahıs, bir süre sonra karanlıktan faydalanarak ara sokaklarda gözden kayboldu. O anlara şahitlik eden vatandaşlar, olası bir kazanın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN: SIK YAŞANMAYA BAŞLADI

Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri ve cadde esnafı, Müftülük Caddesi ve çevresinde madde bağımlılarının sayısının arttığını dile getirdi.