Adıyaman’ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Cami mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenikent yönünden ilçe merkezine ilerleyen V.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole girdi. Araç, ardından istinat duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kadın hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.