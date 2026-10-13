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Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, çocukların hayvanlara karşı sevgi ve sorumluluk bilinci kazanmasını desteklemek amacıyla okullarda farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler ve Patibulans personeli, kent genelinde 20’den fazla okulda öğrencilerle bir araya geldi.

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ VE YAŞAM HAKKI ANLATILDI

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde veteriner hekimler, öğrencilere hayvan sevgisi, hayvan hakları ve hayvanlara karşı duyarlı davranmanın önemi hakkında bilgi verdi. Evcil hayvanlardan sokak hayvanlarına, çiftlik hayvanlarından yaban hayatındaki canlılara kadar tüm hayvanların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, çocuklara hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının gözetilmesi konusunda sorumluluk bilinci kazandırmayı hedefledi.

PATİBULANS HİZMETİ ÖĞRENCİLERE TANITILDI

Etkinliklerde Adıyaman Belediyesi’nin sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve tedavisine yönelik yürüttüğü çalışmalar da anlatıldı. Belediyenin yaralı, hasta ve yardıma ihtiyaç duyan hayvanlara müdahale etmek amacıyla hizmet veren Patibulans ekiplerinin görevleri hakkında bilgi paylaşan veteriner hekimler, ihbar üzerine gerçekleştirilen müdahalelerden hayvanların koruma altına alınmasına, barınaktaki bakım ve tedavi süreçlerine kadar yürütülen çalışmaları öğrencilere aktardı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün, çocukların erken yaşta hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci kazanmasını sağlamak amacıyla okullarda yürüttüğü eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceği bildirildi.