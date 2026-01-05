Bedri Usta ismiyle bilinen Bedrettin Aydoğdu’nun Kalamış’taki restoranında yemek yiyen bir müşterinin, ödediği 4 bin TL’lik hesabı sosyal medyada paylaşmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Aydoğdu’nun söz konusu adisyonu yeniden paylaşarak, “Takipçin az, ben paylaşayım da herkes görsün” ifadelerini kullanması ve ardından yayınladığı videoda sarf ettiği sert sözler büyük tepkiye neden olmuştu.
Adisyon tartışması büyüdü: Bedri Usta suç duyurusunda bulundu
Sosyal medyada Türk milletine yönelik hakaret içeren yorumları beğendiği öne sürülen ve bu iddialar nedeniyle kamuoyunda sert eleştirilerin odağına yerleşen Bedri Usta’dan konuya ilişkin açıklama geldi.Mina Kaymakçı
İDDİALARI REDDEDEREK HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI
Bu gelişmelerin ardından, sosyal medya platformlarında Türkleri aşağılayan ve hakaret eden bazı yorumları beğendiği iddiası da gündeme gelmişti. Tepkilerin artması üzerine Bedri Usta, iddiaları kesin bir dille reddederek hukuki süreç başlattığını duyurdu.
“SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU”
Kendisine atfedilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Son günlerde, kamuoyunda kabul edilemez nitelikteki bir yorumu beğendiğim yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Açıkça ifade ediyorum ki bu yoruma herhangi bir beğeni yapmadım ve bu tür ifadelerle hiçbir şekilde ilişkilendirilemem. Ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerin tamamını reddediyorum.
Beni yakından tanıyanlar bilir; ülkesini seven, milli değerlere bağlı bir insanım. İşletmemde bugüne kadar, Türk Milli Takımı sporcuları da dâhil olmak üzere toplumun her kesiminden misafiri hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı saygı ve özenle ağırladım. Ancak bu süreçte, sahte ve manipüle edilmiş içerikler nedeniyle şahsım ve ailem haksız bir şekilde hedef haline getirilmiştir. Bu sebeple avukatlarım aracılığıyla Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.
Daha önce de belirttiğim gibi, hiçbir müşterime karşı saygısız bir üslup kullanmadım. Hayata sıfırdan başlayan biri olarak, müşterilerimle her zaman açık ve samimi bir iletişim kurmaya özen gösterdim. Paylaşımı yapma amacım şeffaf olmak ve konuyu tartışmaya açmaktı. Buna rağmen kırılan veya incinen herkes için samimiyetle özür diliyorum.
Ailem ve yakın çevremin talebi doğrultusunda bir süre sosyal medya paylaşımlarıma ara verme kararı aldım. Ayrıca bu süreç sonunda doğabilecek olası tazminatların; Mehmetçik Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Down sendromlu çocuklara destek veren kuruluşlara
bağışlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Gündemi daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yoruma kapatıyorum.”
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “Bedri Usta” adlı restoranla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan yüksek fiyat iddiaları üzerine resen soruşturma başlattığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.