MAHKEME BENZERLİĞİ TESPİT ETTİ

Uzun süredir devam eden telif sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme, gençlik dizileri arasında önemli bir yere sahip Adını Feriha Koydum ile Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz adlı eseri arasında benzerlik bulunduğuna hükmetti.

Karar, edebiyat ve televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı.

YAPIMCI VE SENARİSTTEN ZİYARET

Davada çıkan kararın ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek’in, yazar Gülten Dayıoğlu’nu ziyaret ettiği öğrenildi. Görüşmede tarafların uzlaşma ve iş birliği konusunda önemli adımlar attığı belirtildi.

VAKFA SPONSORLUK DESTEĞİ

Med Yapım’ın, Gülten Dayıoğlu tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’na 10 yıl boyunca sponsorluk yapacağı açıklandı. Bu gelişme, telif sürecinin sadece hukuki değil kültürel bir iş birliğine dönüştüğü şeklinde yorumlandı.

YENİ PROJELER YOLDA

Ayrıca Dayıoğlu’nun eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için film ve dizi projeleri geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Böylece Türk edebiyatının önemli eserlerinin ekran uyarlamalarının artması bekleniyor.