Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan gençlik dizilerinden Adını Feriha Koydum ile Gülten Dayıoğlu’nun “Yeşil Kiraz” adlı romanı arasında uzun süredir devam eden telif davasında karar çıktı. Mahkeme, iki eser arasında benzerlik bulunduğuna hükmetti.

Karar, hem edebiyat hem de televizyon dünyasında geniş yankı uyandırdı. Dava sürecinin ardından dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile senarist Melis Civelek’in, usta yazar Gülten Dayıoğlu’nu ziyaret ettiği öğrenildi. Görüşmede tarafların uzlaşma ve iş birliği konusunda önemli adımlar attığı belirtildi.

10 yıllık sponsorluk kararı

Mahkeme kararının ardından Med Yapım’ın, Dayıoğlu tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı’na 10 yıl boyunca sponsorluk yapacağı açıklandı. Bu adım, telif sürecinin yalnızca hukuki bir sonuçla sınırlı kalmayıp kültürel bir iş birliğine dönüştüğü şeklinde değerlendirildi.

Ayrıca Dayıoğlu’nun eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla yeni film ve dizi projeleri üzerinde çalışılacağı ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte yazarın eserlerinin ekran uyarlamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.