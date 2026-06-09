Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., iddiaya göre, platonik aşk beslediği Nursel S.’yi takip edip, sokakta durdurdu. Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Adım adım takip ettiği platonik aşkına dehşeti yaşattı: Adana'da kadının çığlıkları sokağı inletti - Resim : 1

Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adım adım takip ettiği platonik aşkına dehşeti yaşattı: Adana'da kadının çığlıkları sokağı inletti - Resim : 2

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Adım adım takip ettiği platonik aşkına dehşeti yaşattı: Adana'da kadının çığlıkları sokağı inletti - Resim : 3

Adım adım takip ettiği platonik aşkına dehşeti yaşattı: Adana'da kadının çığlıkları sokağı inletti - Resim : 4