Tavuk şiş Osmanlı mutfağından günümüze uzanan ve Yakın Doğu ülkelerinde de yaygın olarak tüketilen bir yemektir. Kemiksiz tavuk eti kuşbaşı doğranarak şişlere dizilir ve özel soslarla terbiye edilir. Genellikle ızgarada pişirilse de ev şartlarında fırında da harika sonuçlar alınabilir. Tavuk şiş hafif yapısı sayesinde diyet dostu bir seçenek sunarken aynı zamanda protein açısından zengin bir yemektir.

Evde tam kıvamında ve herkese yetecek miktarda bir akşam yemeği hazırlamak için malzeme kalitesi büyük önem taşır. Dört kişilik bir aile veya misafir grubu için şu malzemelerin mutfakta hazır bulundurulması gerekir:

Sekiz yüz gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü veya tercihen daha sulu kalması için tavuk pirzola eti

Şişleri zenginleştirmek için iki adet kırmızı kapya biber, iki adet yeşil köy biberi ve bir kase arpacık soğan ile çeri domates

Dört yemek kaşığı dolusu sızma zeytinyağı

İki yemek kaşığı yoğurt veya yoğurdun katı yerinden susuz kısım

Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ile yarım yemek kaşığı biber salçası

Üç diş rendelenmiş veya iyice dövülmüş taze sarımsak

Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber, bir çay kaşığı pul biber

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ve bir tatlı kaşığı sofra tuzu

TAVUKLAR ŞİŞE KONMADAN ÖNCE NASIL SOSLANMALI?

Tavuk etinin sert ve kuru yapısını kırarak ona lokum gibi bir yumuşaklık kazandıran en önemli aşama soslama, yani marinasyon işlemidir. Soslama için derin bir karıştırma kabına zeytinyağı, yoğurt, domates ve biber salçası eklenir. Üzerine dövülmüş sarımsaklar ile tüm baharatlar ilave edilerek bir çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştırılır. Yoğurdun içerisindeki laktik asit tavuk liflerini yumuşatırken, zeytinyağı ise etin dışını kaplayarak pişerken sularını içeride hapsetmesini sağlar.



Kuşbaşı doğranmış tavuk etleri bu hazırlanan zengin sosa ilave edilir. Etlerin her yerine sosun eşit şekilde bulaşması için ellerinizle iyice harmanlamanız gerekir. Soslanan tavukların üzeri streç filmle kapatılarak buzdolabında en az iki saat, vakit varsa bir gece boyunca dinlendirilir. Sosun etin merkezine kadar işlemesi lezzetin katlanmasını sağlar. Pişirme aşamasına geçmeden önce tavuklar buzdolabından çıkarılmalı ve oda sıcaklığına gelmesi beklenmelidir.



Fırında pişirirken etlerin fırın tepsisine değip kendi suyunda haşlanmasını önlemek için harika bir yöntem vardır. Fırın tepsisinin üzerine bir tel ızgara yerleştirilir ve hazırlanan şişler bu tel ızgaranın üzerine dizilir. Böylece akan fazla yağlar tepsiye damlarken, sıcak hava etin her tarafına eşit ulaşarak mangal etkisi yaratır. Tepsinin tabanına bir miktar su koymak veya yağlı kağıt sermek akan yağların yanmasını ve duman çıkmasını engeller.

Çöp Şişlerin Islatılması: Fırında yüksek ısıda pişen ahşap çöp şişlerin yanmasını ve kararmasını önlemek için, etleri dizmeden önce şişleri en az on beş dakika boyunca soğuk suda bekletmelisiniz.

Yoğurt ve Süt Etkisi: Sosun içerisine ekleyeceğiniz bir yemek kaşığı süt veya asit dengesi için birkaç damla taze limon suyu, etin yumuşama sürecini hızlandırarak lokum kıvamını garantiler.

Kekik Kullanım Zamanı: Kekiği sosun içine çok fazla eklemek uzun süre beklediğinde ette hafif bir acılık yaratabilir. Bu yüzden kekiği dengeli koymak veya piştikten hemen sonra üzerine serpiştirmek de alternatif bir yöntemdir.

Doğrama Dengesi: Tavuk etlerini doğrarken hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösterilmelidir. Küçük parçalar kururken büyük parçalar çiğ kalabilir. Biber ve domatesler de tavukların boyutuna uygun kesilmelidir.

Servis Aşaması: Fırından çıkan sıcak tavuk şişleri hemen servis etmek yerine üzerini bir parça lavaş ekmeği ile kapatıp iki dakika dinlendirirseniz, etin suyu et liflerinin arasına dengeli dağılır ve çok daha sulu bir lezzet elde edilir.