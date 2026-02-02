Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu’da çekilen TOKİ kuralarını sert bir dille eleştirdi. Ortada TOKİ adına kayıtlı bir arsa bile olmadığını savunan Adıgüzel, "Havada asılı binalar mı inşa edeceksiniz? Yapılan iş tam bir hayali film!" dedi.

ORDU – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleşen TOKİ kura töreninin ardından muhalefet cephesinden çok sert bir açıklama geldi. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, çekilen kuraların hukuki ve somut bir karşılığı olmadığını iddia ederek iktidarı "ciddiyete" davet etti.

"ORDU HAYALİ İNŞAAT FİLM A.Ş. GURURLA SUNAR!"

Yapılan töreni bir film senaryosuna benzeten Adıgüzel, Ordu halkının kura sonuçlarına dair şüphelerini dile getirdi: "Vatandaş soruyor; 'Tanıdığımız kimseye çıkmadı, bir film mi dönüyor?' diye. AK Parti olur da film olmaz mı? Bu filmin adı: Ordu Hayali İnşaat Film A.Ş.! Konut kurası çekiyorlar ama TOKİ üzerine kayıtlı bir metrekare arsa bile yok."

"ARSA GÖSTERİN, ÖZÜR DİLEYEYİM"

İktidar temsilcilerine ve belediye başkanlarına doğrudan seslenen Adıgüzel, meydan okuyarak şunları söyledi: "Bakanın yanına dizilen AK Parti il, ilçe ve belediye başkanlarına soruyorum; bana dün kurasını çektiğiniz evlerin yapılacağı, TOKİ adına kayıtlı tek bir arsa gösterin! Eğer arsa olmadan havada asılı binalar inşa etme teknolojisini bulduysanız o başka."

MURAT KURUM’A GÖNDERME

Açıklamasında eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerine de değinen Adıgüzel, "Sayın Genel Başkanımıza laf yetiştireceğinize önce ciddiyetle iş yapın. Arsasız kura çekmek milleti kandırmaktır" ifadelerini kullandı.