Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu’daki maden ruhsat alanlarına ilişkin verdiği önergeye gelen resmi yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Ordu’nun maden haritasını "Sevr İşgal Haritası"na benzeten Adıgüzel, en büyük darbeyi Ünye’nin aldığını vurguladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu genelindeki aktif maden işletme ruhsatlarının ilçelere göre dağılımını açıklayarak hükümete ve yerel yönetimlere sert eleştirilerde bulundu. Resmi verilere dayanarak konuşan Adıgüzel, maden faaliyetlerinin siyasi görüş gözetmeksizin tüm şehri tehdit ettiğini belirtti.

"EN BÜYÜK TRAVMA ÜNYE’DE"

Açıklanan verilere göre Ordu’da maden baskısının en yoğun hissedildiği ilçenin Ünye olduğunu ifade eden Adıgüzel, "Görüldüğü gibi en büyük travma Ünye ilçemizdedir. Sonra merkez mahalleleri ile Fatsa ve diğer ilçeler geliyor. Ünye’nin yıllardır iktidara verdiği tam destek, bu saldırıları engellemiyor," dedi. İlküvez, Çamlı ve İslamdağ gibi bölgelerin ağır bir "zulüm" altında olduğunu savundu.

"VATANI SAVUNUR GİBİ SAVUNACAĞIZ"

Fatsa Yukarıtepe’deki maden alanını "Sarı Çıban" ve "Soykırım Müzesi" olarak nitelendiren Adıgüzel, doğa katliamına karşı direnme çağrısı yaptı:

"Ordu bizim evimiz, aşımız, işimiz. Vatanı savunur gibi savunacağız. Yoksa o çıban bir kere yerleşti mi söküp atamazsınız. Bu kartellere, zehir tacirlerine aracılık eden kim varsa; siyasetçi, bürokrat fark etmez, mahkum edin!"

"DEMOKRASİ SADECE OY VERMEK DEĞİLDİR"

Vatandaşları verdikleri oyu denetlemeye davet eden Adıgüzel, "Demokrasi 5 yılda bir oy vermek değil, verdiğin oyu 5 dakikada bir sorgulamaktan geçer. Eğer bunu yapmazsanız bu yüzsüzlük ve pişkinlik devam eder. Olan sadece size değil, çocuklarınızın geleceğine olur," diyerek sözlerini tamamladı.