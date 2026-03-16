CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i sert sözlerle hedef aldı. Eski terminal alanına yapılan inşaata itiraz edenler için "beton ihalesini alamayanlar" diyen Güler'e yanıt veren Adıgüzel, "Pandora'nın kutusunu açtın, gerisini getir" dedi.

"BETON İHALESİNİ KİM ALDI?"

Şehir ortak aklının kıyıdaki perde duvar inşaatına itiraz ettiğini vurgulayan Adıgüzel, Hilmi Güler’in iddialarına şu sorularla karşılık verdi:

"Bizim beton firmamız olmadığına göre, ihaleyi alamayan bu firma kimdir? Peki, ihaleyi alan firma kimdir ve ne kadar beton faturası kestin?"

"Kurul Antik Kenti'ni Dinamitleyen Firma mı?"

Adıgüzel, ihaleyi alan firma üzerinden çok çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İhalenin, Ordu'nun tek antik kenti olan Kurul Kalesi'nin altını taş ocağı ile oyan firmaya verilip verilmediğini soran Adıgüzel; "Birlikte Ordu'nun kültür mirasını dinamitlediğin firma olabilir mi? Madem Pandora'nın kutusunu açtın, ya lafını bitir ya da bir daha konuşma" ifadelerini kullandı.