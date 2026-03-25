CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki imar değişiklikleri ve bu süreçte alınan "şartsız bağışlar" hakkında sert açıklamalarda bulundu. "İmar bir şehrin namusudur" diyen Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e doğrudan sorular yöneltti.

"PARAYI VEREN İMARI DEĞİŞTİRİYOR"

Belediye başkanlarının en önemli görevinin kamu haklarını gözetmek olduğunu vurgulayan Adıgüzel, Ordu’da sistemin farklı işlediğini iddia etti. Adıgüzel, "Parayı veren imarda değişiklik yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, şartsız bağış alarak son bir yıl içerisinde kaç tane tapuda değişiklik yaptı?" dedi.

"ELDEN PARALAR MI DÖNÜYOR?"

Özellikle Ata Sanayi Kavşağı yakınındaki bir alanın "benzin istasyonu" olarak tahsis edilmesini örnek gösteren Adıgüzel, Hilmi Güler’e seslenerek şunları söyledi: "Senin bu işlerden haberin var mı? Senden haberli ya da habersiz, arada birtakım paralar dönüyor. Elden ya da bağış adı altında... Bir yıl içerisinde değiştirilen imar durumlarıyla ilgili açıklama bekliyorum."