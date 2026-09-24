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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık piyasasında yaşanan sorunlara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Adıgüzel, Fiskobirlik yönetimi, ihracatçı birlikleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO üzerinden çeşitli eleştiriler yönelterek üreticinin yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çekti.

“HIRSIZLARI UZAKTA ARAMAYIN”

Fındık piyasasında yaşanan gelişmelere tepki gösteren Adıgüzel, bölgede üreticinin ve piyasanın çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

Hükümetin yaşananlara müdahale etmediğini öne süren Adıgüzel, denetim amacıyla müfettiş gönderildiği yönündeki açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Adıgüzel, açıklamasında, “Hırsızlar Ordu’da, Giresun’da, borsada değil. Hırsızlar yanınızda, yakınınızda” ifadelerini kullandı.

FİSKOBİRLİK VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ ELEŞTİRİSİ

Fiskobirlik yönetimine yönelik de eleştirilerde bulunan Adıgüzel, kurumun fındık alım fiyatları konusunda taban fiyatın altında bir fiyat açıkladığını ileri sürdü.

İhracatçı birlikleri içerisinde de yasa dışı uygulamalar bulunduğunu iddia eden Adıgüzel, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) içerisinde de sorumlular olduğunu savundu.

Adıgüzel, yetkililere seslenerek, yaşanan sorunların çözümü konusunda daha etkin adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

“RANDIMAN FARKIYLA ÜRETİCİNİN KAYBI BÜYÜYOR”

TMO'nun fındık alımlarındaki randıman uygulamalarını da gündeme getiren Adıgüzel, üreticilerin randıman hesaplamaları nedeniyle gelir kaybına uğradığını öne sürdü.

Adıgüzel, “5 randıman, 6 randıman fark çıkıyor” diyerek, bir ton fındıkta 25-30 bin lira, iki ton fındıkta ise 50-60 bin liraya ulaşan kayıplar yaşandığını iddia etti.

“ÜRETİCİ FINDIĞINI SATTI, İŞÇİ PARASINI KARŞILAYAMADI”

Fındık üreticisinin artan maliyetler karşısında zor durumda kaldığını belirten Adıgüzel, geçen yıl üreticinin ancak maliyetine ürününü topladığını, bu yıl ise elde edilen gelirin işçilik giderlerini dahi karşılamadığını savundu.

Bölgedeki üretici ve esnafın fındık sezonundan beklediği ekonomik katkıyı alamadığını belirten Adıgüzel, elde edilen gelirin önemli bölümünün mevsimlik tarım işçilerine gittiğini ifade etti.

“BU DÜZEN SÜRDÜRÜLEMEZ”

Fındık piyasasındaki mevcut yapının sürdürülemeyeceğini dile getiren Adıgüzel, açıklamasının sonunda sert mesaj verdi.

Adıgüzel, “Fındıktaki serbest soygun düzeninin gereğini yaptınız yaptınız. Gereğini siz yapmazsanız biz yapacağız” ifadelerini kullandı.