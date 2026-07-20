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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fezlekenin içeriğini henüz öğrenemediğini belirten Adıgüzel, dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek yargı önünde hesaplaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Adıgüzel, açıklamasında herhangi bir endişe taşımadığını belirterek, daha önceki fezlekelerinde olduğu gibi bu süreçte de aynı tutumu sürdüreceğini söyledi.

"HİÇ ENDİŞEM YOK"

Hakkında hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaşan dosyalar arasında yer aldığını öğrendiğini belirten Adıgüzel, içeriğini henüz bilmediğini ancak kendisine güveninin tam olduğunu dile getirdi. Dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulunan Adıgüzel, iddiaların mahkeme sürecinde değerlendirilmesini istedi.

"YOLSUZLUK VE BENZERİ SUÇLARLA İLGİMİZ YOK"

Açıklamasında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmeyen Adıgüzel, yolsuzluk, hırsızlık ve ahlaki suçlarla ilişkilendirilebilecek herhangi bir eylemlerinin olmadığını savundu. Benzer iddialarla karşı karşıya kalan diğer milletvekillerine de çağrıda bulunan Adıgüzel, dokunulmazlıkların kaldırılarak iddia sahipleriyle yargı önünde hesaplaşılması gerektiğini ifade etti.

ÖNCEKİ FEZLEKELERİNİN GEREKÇELERİNİ PAYLAŞTI

Mustafa Adıgüzel, daha önce hakkında hazırlanan iki fezlekenin gerekçelerini de kamuoyuyla paylaştı. Adıgüzel'in aktardığı bilgilere göre önceki fezlekelerden biri, Perşembe Yaylası'nda madencilik faaliyetleri kapsamında kurulan çadırlara yönelik olaylarla ilgili "mala zarar verme" iddiasına dayanıyor. Diğer fezlekenin ise Memur-Sen Genel Başkanı'na yönelik açıklamalarından kaynaklandığını belirten Adıgüzel, yeni fezlekenin içeriğini öğrendikten sonra kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.