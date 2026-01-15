Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Diyanet’in 1.400 kişilik TÜGVA grubuna kamu bütçesinden 40 milyon TL harcayarak "indirimli umre" yaptırdığı iddialarını Meclis’e taşıdı. Adıgüzel sordu: "Bu listede kaçakçılar ve suç dosyası kabarık olanlar mı var?"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yönetici ve mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen dev organizasyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verilen önergede, skandal iddialar ardı ardına sıralandı.

40 MİLYON TL’LİK KAMU KAYNAĞI MI KULLANILDI?

Basına yansıyan haberlere dayandırılan iddiaya göre; Diyanet tarafından organize edilen programda normal vatandaşlardan 1.500 ABD doları talep edilirken, TÜGVA mensuplarından yalnızca 50 dolar alındı. Aradaki yaklaşık 1.000 dolarlık farkın kamu kaynaklarından sübvanse edildiği ve toplam maliyetin 40 milyon TL’yi bulduğu ileri sürülüyor.

"LİSTEDE SUÇ DOSYASI OLANLAR MI VAR?"

Adıgüzel’in önergesindeki en çarpıcı bölümlerden biri de katılımcıların siciliyle ilgili oldu. Milletvekili Adıgüzel, organizasyona dahil edilenler arasında hakkında adli tahkikat bulunan; kaçakçılık, silah bulundurma ya da yüz kızartıcı suçlardan iddianame düzenlenmiş kişilerin olup olmadığını sordu.

İŞTE ADIGÜZEL’İN YANIT BEKLEYEN O SORULARI:

Dr. Mustafa Adıgüzel, kamuoyu adına şu soruların yanıtlanmasını istedi:

· 1.400 kişilik grubun giderlerinin karşılandığı doğru mudur? Toplam kaç TL harcanmıştır?

· Vatandaşa 1.500, TÜGVA’ya 500 dolar tarifesinin hukuki dayanağı ve mevzuatı nedir?

· Katılımcı listesi hangi kriterlere göre belirlenmiştir? İsim listesi Diyanet tarafından kontrol edilmiş midir?

· Grupta kaçakçılık veya silah bulundurma gibi suçlardan yargılananlar var mıdır? Varsa bu kişilerin suç isnatları nelerdir?

· Diyanet ile TÜGVA arasında bir protokol imzalanmış mıdır?

· Organizasyona dahil edilen gazeteci ve personelin giderleri hangi bütçeden ödenmiştir?

· Sayıştay veya iç denetim mekanizmaları bu harcama için bir inceleme başlatmış mıdır?