

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, fındık piyasasında oynanan kirli oyunları deşifre etti. Uluslararası sermaye ve yerli iş birlikçilerinin fındık üreticisine karşı yürüttüğü ‘operasyon’a sert tepki gösteren Adıgüzel, yaşananları ‘uluslararası bir soygun’ olarak nitelendirdi ve ekledi: “Önce içimizdeki kurtlardan başlayacağız!”

Ordu 8 milyon kişinin ekmek kapısı olan fındık, siyasetin de bir numaralı gündemi oldu. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, fındığın kalbi Ordu’dan hükümete ve tekelci firmalara adeta savaş ilan etti. Adıgüzel, TMO’nun üreticiyi korumak yerine bu büyük soygunu sessizce izlediğini savundu.

“FINDIK ÜZERİNDEN ULUSLARARASI SOYGUN”

Milletvekili Adıgüzel, fındık piyasasında kurulan tekelci yapının 400 bin üreticinin emeğine çöktüğünü belirtti. TMO’nun ‘para yok’ bahanesini çürüten Adıgüzel, Eximbank üzerinden yabancı sermayeli tekelci firmalara milyarlarca lira düşük faizli kredi akıtıldığını, üreticinin ise kaderine terk edildiğini vurguladı.

“AĞACIN KURDU KENDİNDEDİR!”

Mücadelenin sadece dış güçlere karşı değil, yerli iş birlikçilere karşı da verilmesi gerektiğini söyleyen Adıgüzel; “Ağacın kurdu kendindedir. Fiskobirlik’ten siyasete kadar her alanda bu uluslararası çete ile iş birliği yapanlar var. Bu bir milli mücadeledir ve biz bu savaşı kazanmak için önce içimizdeki hainleri temizleyeceğiz” dedi.

“100 YIL ÖNCESİNİN RUHUYLA”

Yaşanan krizi tarihsel bir zemine oturtan Mustafa Adıgüzel, “Bu bir milli mücadeleyse, 100 yıl öncesinin ruhuyla hareket edeceğiz. İçimizdeki Anzavur’ları, Ali Kemal’leri temizleyip bu savaştan galip çıkacağız” diyerek fındık üreticisini topyekûn direnişe davet etti.