Yalnızca tek bir ayakkabıya gereksinim duyan bireylerin çift ürün yerine yarı fiyatına tek ayakkabı temin edebilmesini mümkün kılan "Tek Ayakkabı Hizmeti", İsrail pazarında kullanıma sunuldu.
Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı
Alman spor giyim devi Adidas'ın ampute bireyler için hayata geçirdiği tek ayakkabı satış hizmetini İsrail’de eski bir askerle tanıtması, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere ve boykot çağrılarına neden oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Ancak bu uygulamanın tanıtım yüzü olarak eski İsrail askeri Shalev Biton'un tercih edilmesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Biton, 26 Ağustos tarihinde Adidas ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurarak bu gelişmeyi "gerçekleşen bir hayal" olarak kamuoyuyla paylaşmıştı.
Eski askerin, 2021 yılında Gazze sınırına yakın bir bölgede İsrail ordusuna ait aracın tanksavar füzesiyle hedef alınması neticesinde ağır yaralandığı ve sol bacağını kaybettiği biliniyor.
Tanıtım kampanyasında eski bir İsrail askerine yer verilmesi, özellikle Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarda binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiği hassas bir dönemde tepkilerin odağı haline geldi.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, çatışmalar sırasında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 5 ila 6 bin Filistinlinin kalıcı olarak uzuv kaybı yaşadığını vurguladı.
Kampanyanın ardından dijital platformlarda hızla yayılan tepkilerde, Shalev Biton’un reklam kareleri ile Gazze’de İsrail saldırıları sonucu yaralanan ve uzuvlarını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları yan yana getirilerek paylaşıldı.
Adidas’ın Gazze’deki insanı dramı ve çocukları görmezden geldiğini belirten çok sayıda kullanıcı, markaya karşı boykot çağrısında bulundu.
Filistinli aktivist Abeer Khatib, ellerindeki tüm Adidas ürünlerini yakacağını ve imha edeceğini duyururken, ABD’li sosyal medya fenomeni Guy Christensen ise şirketin bu reklam tercihini "iğrenç" olarak nitelendirdi.
Milyonlarca kez görüntülenen ve paylaşılan eleştirel içeriklere rağmen Adidas yönetimi, büyüyen tepkiler karşısında henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Alman şirketi, 2024 yılında Filistin’e verdiği açık destekle tanınan dünyaca ünlü model Bella Hadid’i bir reklam kampanyasından çıkardığı gerekçesiyle de kamuoyunun tepkisini çekmişti.