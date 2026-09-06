Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı

Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı

Alman spor giyim devi Adidas'ın ampute bireyler için hayata geçirdiği tek ayakkabı satış hizmetini İsrail’de eski bir askerle tanıtması, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda sert eleştirilere ve boykot çağrılarına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 1

Yalnızca tek bir ayakkabıya gereksinim duyan bireylerin çift ürün yerine yarı fiyatına tek ayakkabı temin edebilmesini mümkün kılan "Tek Ayakkabı Hizmeti", İsrail pazarında kullanıma sunuldu.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 2

Ancak bu uygulamanın tanıtım yüzü olarak eski İsrail askeri Shalev Biton'un tercih edilmesi büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 3

Biton, 26 Ağustos tarihinde Adidas ile gerçekleştirdiği iş birliğini duyurarak bu gelişmeyi "gerçekleşen bir hayal" olarak kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 4

Eski askerin, 2021 yılında Gazze sınırına yakın bir bölgede İsrail ordusuna ait aracın tanksavar füzesiyle hedef alınması neticesinde ağır yaralandığı ve sol bacağını kaybettiği biliniyor.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 5

Tanıtım kampanyasında eski bir İsrail askerine yer verilmesi, özellikle Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarda binlerce Filistinlinin uzuvlarını kaybettiği hassas bir dönemde tepkilerin odağı haline geldi.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 6

Dünya Sağlık Örgütü verilerine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, çatışmalar sırasında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yaklaşık 5 ila 6 bin Filistinlinin kalıcı olarak uzuv kaybı yaşadığını vurguladı.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 7

Kampanyanın ardından dijital platformlarda hızla yayılan tepkilerde, Shalev Biton’un reklam kareleri ile Gazze’de İsrail saldırıları sonucu yaralanan ve uzuvlarını yitiren Filistinli çocukların fotoğrafları yan yana getirilerek paylaşıldı.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 8

Adidas’ın Gazze’deki insanı dramı ve çocukları görmezden geldiğini belirten çok sayıda kullanıcı, markaya karşı boykot çağrısında bulundu.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 9

Filistinli aktivist Abeer Khatib, ellerindeki tüm Adidas ürünlerini yakacağını ve imha edeceğini duyururken, ABD’li sosyal medya fenomeni Guy Christensen ise şirketin bu reklam tercihini "iğrenç" olarak nitelendirdi.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 10

Milyonlarca kez görüntülenen ve paylaşılan eleştirel içeriklere rağmen Adidas yönetimi, büyüyen tepkiler karşısında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Adidas’a boykot çağrısı: Reklamında İsrail askerini oynattı - Resim: 11

Öte yandan Alman şirketi, 2024 yılında Filistin’e verdiği açık destekle tanınan dünyaca ünlü model Bella Hadid’i bir reklam kampanyasından çıkardığı gerekçesiyle de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

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