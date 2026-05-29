İtalya Serie A ekiplerinden Bologna’da teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ismi gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Vincenzo Italiano’nun 28 Mayıs Perşembe günü kulüple yollarını ayırmasının ardından Bologna yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Tedesco’ya yöneldi.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, anlaşma sağlanması halinde resmi sürecin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Domenico Tedesco, sezon içerisinde Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine göreve getirilmişti. Sarı-lacivertli ekibin başında 45 maça çıkan Tedesco, bu süreçte 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde sezonu Galatasaray’ın 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamlarken, Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Başarılı teknik adamın adı son dönemde Beşiktaş ile de anılıyordu.