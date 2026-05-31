Yeniçağ Gazetesi
31 Mayıs 2026 Pazar
Adeta bir masal diyarı: İki şehri birleştiren rengarenk cennet

Adeta bir masal diyarı: İki şehri birleştiren rengarenk cennet

Antalya ve Konya sınırındaki Geyik Dağları’nın eteklerinde bulunan yayla. Kırmızı dağ laleleri, mor, mavi ve sarı çiğdemler ile "yağlı sarı ot" adı verilen çiçeklerle adeta renk cümbüşüne döndü.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde karlı dağlarıyla ünlü 2350 rakımdaki Eğrigöl Yaylası'nda ilkbaharla birlikte kırmızı dağ laleleri, mor ve sarı çiğdemler güzel manzara oluşturdu.

Antalya ve Konya iline sınır Toros Dağları'nın zirve bölgelerinden Geyik Dağları eteklerinde, her yıl karla kaplanan yolları nedeniyle mayıs ayı ortalarına kadar araçla giriş yapılamayan, doğa yürüyüş grupları ve fotoğrafçıların 22-23 kilometre yürüyerek ulaşabildiği Eğrigöl Yaylası'nda karlar erimeye, dağ çiçekleri açmaya başladı.

Kırmızı dağ laleleri, sarı, mor ve mavi renkli çiğdemler, yağlı sarı ot denilen çiçek türleri, geven ve karlı dağların oluşturduğu muhteşem manzarasıyla ünlü Eğrigöl, bu yıl da çiçeklerle süslendi.

Mayıs ayı ortalarından itibaren açılan yollar nedeniyle ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede çöp, mangal atıkları, çiçekli bölgelere araçlarla girilmesi ve drift gibi sorunlar yaşanıyor.

Doğa gezgini Adil Sevimliler, yollar kardan ve geçici gölden dolayı kapalı olduğu için Eğrigöl'e şu an en yakın Payallar Yaylası'ndan 16 kilometre yürüyerek ulaşılabildiğini söyledi. Sevimliler, "Biz ilkinde bu rotadan yürüdük, manzara şahaneydi.

Çiğdemler eşliğinde dağ, tepe. 5 gün sonra Geriş Belinden yürüdük, bu gezimiz 23 kilometre sürdü. Enfes lale manzaralıydı, yüzlerce, binlerce endemik lale gördük. Sadece bazılarını görüntüleyebildik" dedi.

Endemik çiçekleri ve karlı dağ manzarasıyla her yıl ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bölgedeki sorunlara işaret eden Sevimliler, "Maalesef insanlarımız araçlarla çayırlara girip, ateşler yakıp, drift atarak tahrip ediyor. Çöplerini de etrafta bırakıyorlar.

Biz de henüz yollar açılmamışken ve insanlar orayı çöp gölüne çevirmemiş ve tahrip etmemişken en doğal ve orijinal haliyle görmek ve orayı atalarımız gibi temiz yaşayabilmek için onca yolu yürüyerek gittik.

Maalesef tüm endemik yaşam hiçe sayılıyor, doğayı katledenler var. Bunlara ciddi önlem alınması gerek. Diğer bir konu ise belediyenin çöp diye kazdığı çukurlara atılan poşet ve pet şişeler rüzgarla tüm doğaya savrulmakta" diye konuştu.

Kaynak: DHA
