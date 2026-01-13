3. Lig 4. Grup’ta Karşıyaka forması giyen genç futbolcu Adem Yeşilyurt’un transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

ADEM YEŞİLYURT VE AİLESİ SLOVENYA'YA GİTMEK İSTEMEDİ

Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ilgisine rağmen Maribor’a satılması planlanan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, ailesiyle birlikte Slovenya’ya gitmek istemediği öğrenildi.

MARIBOR TRANSFERİ SUYA DÜŞTÜ

Karşıyaka ile Maribor arasında geçen hafta 600 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 40 pay karşılığında prensip anlaşmasına varılmıştı. Ancak Sloven kulübü henüz resmi sözleşme ve ödeme adımını atmadı.

KARŞIYAKA'DA KALMA İHTİMALİ GÜÇ KAZANDI

Adem’e Türkiye’den veya Avrupa’nın üst liglerinden ciddi bir teklif gelmemesi halinde, ara transfer döneminde Karşıyaka’da kalma ihtimali güç kazandı.

U19 Milli Takımı kampında bulunan Adem Yeşilyurt, ligde çıktığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.