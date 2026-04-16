Play-off bileti alan 76ers’ta Tyrese Maxey 31 sayı üretirken, VJ Edgecombe 19 sayı ve 11 ribauntla mücadele etti.

Philadelphia ekibinde milli oyuncu Adem Bona karşılaşmayı 2 sayı, 3 ribaunt ve 3 blokla tamamladı.

Orlando temsilcisinde Desmond Bane’in 34 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

WARRİORS, CLİPPERS'I 126-121 YENDİ

Batı Konferansı play-in mücadelesinde Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 126-121 yenerek üst tura yükseldi.

Normal sezonu 10. sırada bitiren Warriors, 9. basamaktaki rakibini geçerek yoluna devam etti.

Golden State’te Stephen Curry 35 sayıyla öne çıkarken, Clippers cephesinde Bennedict Mathurin 23 sayıyla oynadı.

Warriors, bir sonraki turda Phoenix Suns’ı mağlup etmesi halinde Batı Konferansı’nda 8. sırayı elde edecek.