Philadelphia 76ers, sahasında konuk ettiği Indiana Pacers’ı 113-104 yendi. Maçın yıldızı Tyrese Maxey, 29 sayı, 8 asist ve kariyerinin rekoru olan 8 top çalmayla galibiyette başrolü oynadı. Karşılaşmada milli basketbolcumuz Adem Bona da süre aldı. Milli yıldız, karşılaşmayı 2 sayı, 4 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Maxey, Doğu Konferansı'nda All-Star listesine ilk beş içinde dahil olmuştu. Philadelphia ise aldığı bu galibiyetle toparlandı.

Philadelphia, son periyotunda 89-88 öndeyken Tyrese Maxey, arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açtı. Yıldız basketbolcu, takımının aldığı galibiyette büyük pay sahibi oldu.