NBA’de normal sezon maçında Philadelphia 76ers, sahasında Milwaukee Bucks’ı konuk etti. Giannis Antetokounmpo’nun forma giymediği karşılaşmada Philadelphia, rakibini 139-122 mağlup ederek derecesini 25-21’e yükseltti. Milwaukee Bucks ise 18-27’ye geriledi.

Milli oyuncumuz Adem Bona, kenardan gelerek 17 dakika süre aldığı maçta 6 sayı, 8 ribaund ve 2 blok le etkili bir performans sergiledi.

Philadelphia’da Paul George 32 sayıyla sezonun en iyi maçını oynarken, Joel Embiid 29 sayı ve 9 ribaund ile galibiyete katkı verdi. Tyrese Maxey 22 sayı ve 9 asistle oynarken, Jared McCain 17, VJ Edgecombe ise 12 sayı kaydetti.