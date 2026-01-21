Phoenix Suns, Devin Booker’ın damga vurduğu maçta Philadelphia 76ers’ı 116-110 yenmeyi başardı. Philadelphia’da forma giyen milli basketbolcumuz Adem Bona, 11 sayı ve 10 ribaund ile duble yaparak geceye damga vurdu.

Phoenix Suns, maçın özellikle ikinci yarısında hücumda etkili oldu. Devin Booker, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olarak galibiyetin ana rolünü aldı.

MİLLİ YILDIZLAR KARŞI KARŞIYA

Phoenix Suns, bir sonraki maçta Atlanta Hawks'ın karşısına çıkacak. Philadelphia 76ers ise Houston Rockets ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayla beraber milli yıldızlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona karşı karşıya gelecek.